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У берегов турецкого Мармариса потерпело крушение туристическое судно

02 августа 2017 13:02
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Новости Турции. Туристическое судно потерпело крушение у берегов Турции. Спасатели обнаружили тела троих погибших. Еще восьмерых удалось спасти. Им оказали необходимую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов турецкого Мармариса потерпело крушение туристическое судно-1

Судно пошло ко дну в районе курортного города Мармарис. На борту находились только граждане Турции. Поисковая операция завершена. Причины происшествия пока не установлены. Будет проведено расследование.

# Кораблекрушения

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