У берегов турецкого Мармариса потерпело крушение туристическое судно

Новости Турции. Туристическое судно потерпело крушение у берегов Турции. Спасатели обнаружили тела троих погибших. Еще восьмерых удалось спасти. Им оказали необходимую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Туристическое судно потерпело крушение у берегов Турции. Спасатели обнаружили тела троих погибших. Еще восьмерых удалось спасти. Им оказали необходимую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Судно пошло ко дну в районе курортного города Мармарис. На борту находились только граждане Турции. Поисковая операция завершена. Причины происшествия пока не установлены. Будет проведено расследование.