У берегов Сицилии затонула яхта, идут поиски пропавших

У берегов Сицилии затонула британская яхта, на которой находилось свыше 20 человек. ЧП произошло недалеко от Палермо. Сейчас туда стянуты все экстренные службы региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из воды удалось достать 15 пассажиров, в том числе годовалого ребенка. Но не менее семи еще остаются пропавшими без вести. Среди них и член экипажа. К сожалению, трагедия не обошлась без жертв. Водолазы достали тело одного из пассажиров. Спасатели продолжают работать на месте случившегося.

Пострадавших ищут и с воды, и с воздуха. К поискам привлечены вертолеты. Предварительно, причиной аварии стали погодные условия. В последние дни на Италию обрушились штормы и проливные дожди, на севере страны разлились реки, ушли под воду дороги.