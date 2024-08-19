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У берегов Сицилии затонула яхта, идут поиски пропавших

19 августа 2024 16:10
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У берегов Сицилии затонула британская яхта, на которой находилось свыше 20 человек. ЧП произошло недалеко от Палермо. Сейчас туда стянуты все экстренные службы региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Сицилии затонула яхта, идут поиски пропавших-2

Из воды удалось достать 15 пассажиров, в том числе годовалого ребенка. Но не менее семи еще остаются пропавшими без вести. Среди них и член экипажа. К сожалению, трагедия не обошлась без жертв. Водолазы достали тело одного из пассажиров. Спасатели продолжают работать на месте случившегося.

Пострадавших ищут и с воды, и с воздуха. К поискам привлечены вертолеты. Предварительно, причиной аварии стали погодные условия. В последние дни на Италию обрушились штормы и проливные дожди, на севере страны разлились реки, ушли под воду дороги.

# ЧП

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