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У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат

08 ноября 2018 12:12
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Новости Норвегии. Чрезвычайное происшествие у берегов Норвегии. Здесь столкнулись крупнотоннажный нефтяной танкер и небольшой фрегат, шедший под флагом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат-1

У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат-3

По предварительной информации, пострадали не менее семи человек. В момент аварии на борту фрегата находились 137 пассажиров, на танкере – 23. Большую часть людей удалось эвакуировать. В операции задействованы буксиры, суда спасателей, пожарные, а также несколько медицинских вертолетов.

У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат-6

# Авария # Фотофакт

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