У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат

Новости Норвегии. Чрезвычайное происшествие у берегов Норвегии. Здесь столкнулись крупнотоннажный нефтяной танкер и небольшой фрегат, шедший под флагом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, пострадали не менее семи человек. В момент аварии на борту фрегата находились 137 пассажиров, на танкере – 23. Большую часть людей удалось эвакуировать. В операции задействованы буксиры, суда спасателей, пожарные, а также несколько медицинских вертолетов.