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У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5.5

18 мая 2020 12:16
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Новости США. Землетрясение произошло у берегов американского штата Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Магнитуда составила 5.5.

У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5.5-1

У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5.5-3

Эпицентр подземных толчков находился в 560 километрах к северо-западу от города Сакраменто, где проживают более 460 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5.5-6

Информация о разрушениях и пострадавших, а также об угрозе цунами пока не поступала.

# Землетрясение # Фотофакт

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