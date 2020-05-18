У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5.5

Новости США. Землетрясение произошло у берегов американского штата Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Магнитуда составила 5.5.
Новости США. Землетрясение произошло у берегов американского штата Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Магнитуда составила 5.5.
Эпицентр подземных толчков находился в 560 километрах к северо-западу от города Сакраменто, где проживают более 460 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о разрушениях и пострадавших, а также об угрозе цунами пока не поступала.