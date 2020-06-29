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У берегов Италии спасли кита, который запутался в рыболовных сетях

29 июня 2020 09:33
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Новости Италии. У побережья итальянского острова Липари спасли кита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морской гигант попал в рыболовные сети и не мог освободиться.

У берегов Италии спасли кита, который запутался в рыболовных сетях-1

У берегов Италии спасли кита, который запутался в рыболовных сетях-3

Об этом специалистам сообщили биологи из расположенного неподалеку центра. На помощь млекопитающему поспешил корабль береговой охраны. С помощью ножей водолазы прорезали сеть, которая обмотала хвост гиганта.

У берегов Италии спасли кита, который запутался в рыболовных сетях-6

Выбравшись из ловушки, целый и невредимый кит присоединился к сородичам, которые ждали его поблизости.

# Дикие животные # Фотофакт

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