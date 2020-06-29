У берегов Италии спасли кита, который запутался в рыболовных сетях

Новости Италии. У побережья итальянского острова Липари спасли кита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Морской гигант попал в рыболовные сети и не мог освободиться.

Об этом специалистам сообщили биологи из расположенного неподалеку центра. На помощь млекопитающему поспешил корабль береговой охраны. С помощью ножей водолазы прорезали сеть, которая обмотала хвост гиганта.