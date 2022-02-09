У берегов Франции обнаружено более ста тысяч мёртвых рыб

Новости Франции. У берегов Франции экологи обнаружили огромное количество мертвой рыбы. Речь идет почти о ста тысячах особей путассу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыба была выброшена промышленным траулером. Как заявили владельцы судна, произошедшее – случайность. Однако экоактивисты настаивают, что владельцы судна сбросили путассу в море, чтобы избавиться от лишнего улова. Они призывают усилить контроль за морскими акваториями, в особенности за промышленными траулерами, экипажи которых за короткое время могут выловить сотни тысяч особей.