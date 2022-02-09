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У берегов Франции обнаружено более ста тысяч мёртвых рыб

09 февраля 2022 06:40
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Новости Франции. У берегов Франции экологи обнаружили огромное количество мертвой рыбы. Речь идет почти о ста тысячах особей путассу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У берегов Франции обнаружено более ста тысяч мёртвых рыб-1

Рыба была выброшена промышленным траулером. Как заявили владельцы судна, произошедшее – случайность. Однако экоактивисты настаивают, что владельцы судна сбросили путассу в море, чтобы избавиться от лишнего улова. Они призывают усилить контроль за морскими акваториями, в особенности за промышленными траулерами, экипажи которых за короткое время могут выловить сотни тысяч особей.  

У берегов Франции обнаружено более ста тысяч мёртвых рыб-4

Европейский комиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству призвал собрать исчерпывающую информацию по этому делу и провести расследование.  

# ЧП # Виргиниюс Синкявичюс # Фотофакт

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