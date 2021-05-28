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У берегов Флориды опрокинулась лодка с людьми. Два человека погибли, ещё 10 пропали без вести

28 мая 2021 08:38
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Новости США. Два человека погибли, еще 10 пропали без вести в результате опрокидывания лодки у берегов американской Флориды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Флориды опрокинулась лодка с людьми. Два человека погибли, ещё 10 пропали без вести-1

По предварительным данным, на судне находились около 20 пассажиров. Лодка следовала из Кубы. Не исключается, что речь идет о нелегальных мигрантах.

У берегов Флориды опрокинулась лодка с людьми. Два человека погибли, ещё 10 пропали без вести-4

На месте происшествия развернута поисковая операция. Береговой охране удалось спасти лишь восьмерых.

# Утопления # Фотофакт

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