У берегов Флориды опрокинулась лодка с людьми. Два человека погибли, ещё 10 пропали без вести

Новости США. Два человека погибли, еще 10 пропали без вести в результате опрокидывания лодки у берегов американской Флориды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Два человека погибли, еще 10 пропали без вести в результате опрокидывания лодки у берегов американской Флориды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, на судне находились около 20 пассажиров. Лодка следовала из Кубы. Не исключается, что речь идет о нелегальных мигрантах.
На месте происшествия развернута поисковая операция. Береговой охране удалось спасти лишь восьмерых.