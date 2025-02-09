У автомобиля кортежа президента Сербии Вучича отвалилось колесо

Сербский президент Александр Вучич заявил, что во время его поездки по северу республики у его автомобиля лопнуло колесо. Он призвал «не раздувать шумиху» вокруг этого происшествия, отметив, что причины должны расследовать компетентные органы. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay / флаг Сербии
Вучич уточнил, что после происшествия он пересел в другой автомобиль и поехал дальше. При этом политик подчеркнул, что ничего особенного не случилось и не стоит раздувать из этого события шумиху.
Сербские СМИ опубликовали видеозапись инцидента, на которой видно, как из автомобиля Вучича идет дым, а затем у него отваливается часть колеса. Офицеры службы безопасности остановили машину и осмотрели повреждения.