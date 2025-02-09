У автомобиля кортежа президента Сербии Вучича отвалилось колесо

Сербский президент Александр Вучич заявил, что во время его поездки по северу республики у его автомобиля лопнуло колесо. Он призвал «не раздувать шумиху» вокруг этого происшествия, отметив, что причины должны расследовать компетентные органы. Об этом пишет РИА Новости.

Вучич уточнил, что после происшествия он пересел в другой автомобиль и поехал дальше. При этом политик подчеркнул, что ничего особенного не случилось и не стоит раздувать из этого события шумиху.

Сербские СМИ опубликовали видеозапись инцидента, на которой видно, как из автомобиля Вучича идет дым, а затем у него отваливается часть колеса. Офицеры службы безопасности остановили машину и осмотрели повреждения.