Прямой эфир

У автомобиля кортежа президента Сербии Вучича отвалилось колесо

09 февраля 2025 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сербский президент Александр Вучич заявил, что во время его поездки по северу республики у его автомобиля лопнуло колесо. Он призвал «не раздувать шумиху» вокруг этого происшествия, отметив, что причины должны расследовать компетентные органы. Об этом пишет РИА Новости.

У автомобиля кортежа президента Сербии Вучича отвалилось колесо-1

Фото: pixabay / флаг Сербии

Вучич уточнил, что после происшествия он пересел в другой автомобиль и поехал дальше. При этом политик подчеркнул, что ничего особенного не случилось и не стоит раздувать из этого события шумиху.

Сербские СМИ опубликовали видеозапись инцидента, на которой видно, как из автомобиля Вучича идет дым, а затем у него отваливается часть колеса. Офицеры службы безопасности остановили машину и осмотрели повреждения.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Автомобиль из кортежа президента Сербии потерял колесо на ходу
09 февраля 2025 13:35

Автомобиль из кортежа президента Сербии потерял колесо на ходу

Захарова рассказала, как быстро завершить конфликт в Украине
09 февраля 2025 13:31

Захарова рассказала, как быстро завершить конфликт в Украине

NYP: Трамп заявил, что говорил с Путиным по телефону
09 февраля 2025 13:20

NYP: Трамп заявил, что говорил с Путиным по телефону