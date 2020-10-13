Тысячи жителей Барселоны вышли на марш в честь Дня испанской нации

Новости Испании. Жители Барселоны вышли на марш в честь Дня испанской нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шествие собрало тысячи человек, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничительные меры.

Этот праздник приурочен ко дню, когда группа испанских моряков под предводительством Христофора Колумба причалила к берегам Нового Света и открыла миру новый континент. Люди решили не отказываться от традиций и прошли огромной колонной по центру города. В руках у них были флаги и цветы.