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Тысячи жителей Барселоны вышли на марш в честь Дня испанской нации

13 октября 2020 10:52
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Новости Испании. Жители Барселоны вышли на марш в честь Дня испанской нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шествие собрало тысячи человек, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничительные меры.

Тысячи жителей Барселоны вышли на марш в честь Дня испанской нации-1

Этот праздник приурочен ко дню, когда группа испанских моряков под предводительством Христофора Колумба причалила к берегам Нового Света и открыла миру новый континент. Люди решили не отказываться от традиций и прошли огромной колонной по центру города. В руках у них были флаги и цветы.

Тысячи жителей Барселоны вышли на марш в честь Дня испанской нации-4

Отметим, ситуация с коронавирусом в Каталонии сейчас очень тяжелая. Это один из самых крупных очагов распространения вируса в стране.

# Праздничные даты # Фотофакт

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