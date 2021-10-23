Тысячи людей легли на площадь перед парламентом. В Швейцарии экоактивисты выступили в защиту климата

Новости Швейцарии. В Швейцарии экоактивисты провели демонстрацию в защиту климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берне тысячи людей легли на площади перед парламентом, символизируя жертв глобального потепления. Подобные флешмобы прошли в других крупных городах страны. Данная акция является продолжением эстафеты, которая сейчас проходит по всей Европе. Ее цель – привлечь внимание мировых лидеров к необходимости резко сократить выбросы за счет отказа от ископаемого топлива.