Основная тенденция современной европейской экономики – стагнация производства. Глобальное снижение показателей в индустрии наглядно говорит о бессилии чиновников в решении проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За короткий период брюссельские политики уничтожили промышленные флагманы не только регионального, но и международного масштаба. Самым ярким примером стал немецкий автопром. Некогда успешная и высококачественная отрасль пришла к массовым закрытиям заводов и сокращениям рабочих мест. Крупнейшие концерны вынуждены идти на подобные меры ради сохранения хотя бы относительной прибыли.
По словам управляющих, бизнес начал сталкиваться со стремительным ростом цен на электроэнергию, а также с увеличением китайской продукции в европейских салонах. Увольнения сотен сотрудников привели к масштабным манифестациям, люди требуют сохранить свои должности, а также отказаться от переноса производства за рубеж.
Даниэла Хильдебрандт, сотрудница автопредприятия (Германия):
Мы полностью готовы к забастовке. Настроение явно подавленное, мы все напуганы. Многие из тех, кто приближается к пенсионному возрасту, действительно боятся, что могут потерять работу. Я мать двоих детей. Я трачу больше часа каждый день на дорогу сюда на работу. Я люблю свою работу. Я не хочу ее потерять.
Похожая ситуация сложилась и в Финляндии. После вступления в НАТО экономические показатели Хельсинки заметно упали. Видимо, теперь основные финансы отошли оборонному ведомству, оставив без внимания социальные потребности и нужды населения.
В отличие от Германии на севере Европы в тяжелой ситуации оказался малый и средний бизнес. В связи с сокращением поддержки сектора и спадом покупательской способности почти 3 тысячи компаний объявили о банкротстве. Эксперты составили антирейтинг, согласно которому строительство, торговля и общественное питание признаны самыми убыточными сферами в стране.