Основная тенденция современной европейской экономики – стагнация производства. Глобальное снижение показателей в индустрии наглядно говорит о бессилии чиновников в решении проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За короткий период брюссельские политики уничтожили промышленные флагманы не только регионального, но и международного масштаба. Самым ярким примером стал немецкий автопром. Некогда успешная и высококачественная отрасль пришла к массовым закрытиям заводов и сокращениям рабочих мест. Крупнейшие концерны вынуждены идти на подобные меры ради сохранения хотя бы относительной прибыли.

По словам управляющих, бизнес начал сталкиваться со стремительным ростом цен на электроэнергию, а также с увеличением китайской продукции в европейских салонах. Увольнения сотен сотрудников привели к масштабным манифестациям, люди требуют сохранить свои должности, а также отказаться от переноса производства за рубеж.