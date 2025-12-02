Тысячи французов прошли маршем по центру Парижа, протестуя против политики правительства

Тысячи французов прошли маршем по центру Парижа, протестуя против бюджетной политики правительства. Возмущение людей вызвали меры жесткой экономии, которое власти намерены проводить в 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди прочего планируется сократить социальные пособия, увеличить взносы на медстрахование и отказаться от индексации пенсий в 2026 году. На столь непопулярные шаги кабмин решился, чтобы сократить дефицит бюджета, который в 2025 году составляет около 5,5 % ВВП. Сейчас проект главного финансового документа на будущий год находится на рассмотрении.

Правительство планирует урезать расходы во всех секторах, кроме обороны, где, напротив, предусмотрено увеличение трат почти на 7 миллиардов евро. Демонстранты требуют, чтобы бюджет был ориентирован «на людей, а не на армию», призывая к увеличению финансирования социальных программ и повышению заработных плат.