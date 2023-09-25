Тысячи британцев вышли на марш за отмену брексита

Чтобы достучаться до британского правительства, на улицы Лондона вышли тысячи людей. Все они считают брексит огромной ошибкой. Поскольку после этого страна столкнулась с экономической стагнацией и высокой инфляцией. А новому правительству так и не удалось решить все эти проблемы. Даже спустя семь лет после выхода из ЕС. На этом фоне повторное присоединение к союзу поддерживают около 60 % британцев.