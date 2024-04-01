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Тысячи британцев умирают, так и не дождавшись врачебной помощи

01 апреля 2024 07:26
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В Великобритании еженедельно более 250 человек умирает из-за очередей на прием в отделения скорой медицинской помощи. О кризисе в сфере здравоохранения сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи британцев умирают, так и не дождавшись врачебной помощи-1

По данным королевского колледжа неотложной помощи, в прошлом году из-за более чем 12-часового ожидания приема скончались около 14 тысяч человек. При этом примерно полтора миллиона жителей Великобритании ожидали в очередях получения неотложной помощи более половины суток. Ранее премьер-министр страны заявлял, что сокращение очередей на прием к врачам – одно из приоритетных направлений его правительства. Политик оправдывался, что из-за забастовок врачей очень сложно исправить ситуацию в сфере здравоохранения. Британцы работать в данной сфере не спешат. Все чаще Королевство привлекает иностранных специалистов. Например, из Индии.

# Медицина # Новости Великобритании

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