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Тысячи беженцев направляются через Мексику к границе США. Трамп пригрозил остановить их армией

23 октября 2018 12:33
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Новости США. По подсчетом ООН, 7 тысяч беженцев из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса направляются через Мексику к границе США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи беженцев направляются через Мексику к границе США. Трамп пригрозил остановить их армией-1

Караван переселенцев, в котором огромное количество женщин и детей, движется к цели, невзирая даже на угрозы Трампа привлечь армию. До американской границы им остается примерно 1,5 тысячи километров.

Шествие мигрантов началось еще на прошлой неделе. Тогда в караване было всего 200 человек.

# Беженцы # Дональд Трамп # Фотофакт

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