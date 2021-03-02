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Twitter будет удалять аккаунты с фейками о вакцинах от коронавируса

02 марта 2021 09:31
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Twitter объявил войну фейкам про вакцины от коронавируса. Сообщения, содержащие недостоверную информацию о препаратах, будут помечать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Twitter будет удалять аккаунты с фейками о вакцинах от коронавируса-1

Нарушителям новых правил грозит блокировка: за два проступка аккаунт закроют на 12 часов, а за многократные нарушения – навсегда.

Twitter будет удалять аккаунты с фейками о вакцинах от коронавируса-4

Стоит отметить, что соцсеть уже почти год убирает ложные сообщения о коронавирусе, а также маркирует спорные заявления. По данным компании, за дезинформацию по COVID-19 удалено уже более 8 тысяч твитов, меры приняты против 11,5 миллионов аккаунтов по всему миру.

# Интернет # Фотофакт

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