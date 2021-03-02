Twitter будет удалять аккаунты с фейками о вакцинах от коронавируса

Twitter объявил войну фейкам про вакцины от коронавируса. Сообщения, содержащие недостоверную информацию о препаратах, будут помечать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что соцсеть уже почти год убирает ложные сообщения о коронавирусе, а также маркирует спорные заявления. По данным компании, за дезинформацию по COVID-19 удалено уже более 8 тысяч твитов, меры приняты против 11,5 миллионов аккаунтов по всему миру.