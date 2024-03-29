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Туск: Польша не намерена следовать миграционной политике ЕС

29 марта 2024 12:17
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Власти Польши намерены и дальше проводить политику жесткого насилия в отношении мигрантов, пытающихся попасть в страну через границу Беларуси. В этом признался премьер-министр страны Дональд Туск, давая интервью испанскому изданию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туск: Польша не намерена следовать миграционной политике ЕС-1

Он заявил, что оправдывает некоторые методы, которые используют пограничники в отношении нелегалов. По его словам, они просто необходимы для эффективной защиты польских рубежей. А если правительство проявит снисхождение к беженцам и позволит им свободно попадать в страну, то оно потеряет поддержку народа. При этом досталось и руководству ЕС.

Туск раскритиковал Брюссель за слишком либеральную миграционную политику, отметив, что Варшава не собирается ей следовать. Польские власти в 2022 году построили на границе с Беларусью стену высотой 5,5 метров и протяженностью 186 километров для защиты от нелегальных мигрантов. Она обошлась Польше в почти 300 миллионов долларов. В феврале Туск объявил о решении правительства модернизовать заграждение.

# Международная политика

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