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Туск обвинил Дуду и Моравецкого в непрофессионализме и равнодушии к интересам Польши

29 ноября 2023 11:10
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Лидер польской оппозиции Дональд Туск обвинил правящую партию Польши «Право и справедливость» в политических ошибках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туск обвинил Дуду и Моравецкого в непрофессионализме и равнодушии к интересам Польши-1

По его словам за последние восемь лет, что она находится у власти, страна постоянно жила в условиях многочисленных внутренних кризисов. Что касается внешней политики, то она привела просто к катастрофическим результатам. «Право и справедливость» поставила под угрозу отношения Польши со всеми соседями. Он обвинил премьера и президента в полном непрофессионализме и равнодушии к интересам страны.

# Международная политика # Фотофакт

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