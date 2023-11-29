Туск обвинил Дуду и Моравецкого в непрофессионализме и равнодушии к интересам Польши

По его словам за последние восемь лет, что она находится у власти, страна постоянно жила в условиях многочисленных внутренних кризисов. Что касается внешней политики, то она привела просто к катастрофическим результатам. «Право и справедливость» поставила под угрозу отношения Польши со всеми соседями. Он обвинил премьера и президента в полном непрофессионализме и равнодушии к интересам страны.