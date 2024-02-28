Туск допустил введение запрета на импорт из Украины

Польские власти уже стали бояться разъяренных фермеров. Политики начали идти на уступки. Так, глава МИД страны во время визита в Вашингтон высказался против особых условий для Украины, заявив, что Евросоюз должен отменить свободный доступ агропродукции на свой рынок и вернуть торговые ограничения, которые действовали до начала СВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возможность расширения запрета на импорт из Украины допустили Дональд Туск. Он намерен провести сельскохозяйственный саммит в Варшаве, пообещав встретиться со всеми лидерами протестующих групп аграриев страны.
Дональд Туск, председатель Совета министров Польши:
Не исключено, что придется распространить эмбарго и на другие товары, если Евросоюз не найдет более эффективных способов защиты европейского и польского рынков. Сегодня мы хотим защитить наших производителей, а также защитить европейский рынок. Это наша ответственность.
Такие заявления последовали после вчерашних событий в Варшаве. Десятки тысяч фермеров вышли на улицы с требованием остановить безумную агрополитику. Но на разговор с демонстрантами были отправлены спецсилы. В последнее время польская полиция не церемонится с протестующими, выбирая самые жесткие методы европейской демократии.