Туск допустил введение запрета на импорт из Украины

Польские власти уже стали бояться разъяренных фермеров. Политики начали идти на уступки. Так, глава МИД страны во время визита в Вашингтон высказался против особых условий для Украины, заявив, что Евросоюз должен отменить свободный доступ агропродукции на свой рынок и вернуть торговые ограничения, которые действовали до начала СВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможность расширения запрета на импорт из Украины допустили Дональд Туск. Он намерен провести сельскохозяйственный саммит в Варшаве, пообещав встретиться со всеми лидерами протестующих групп аграриев страны.