Туристический автобус врезался в столб в филиппинской провинции: погибли 14 подростков

Новости Филиппин. 14 подростков погибли в результате ДТП в одной из филиппинских провинций. Туристический автобус, в котором находилось порядка 50 человек, врезался в столб. По предварительной версии полиции, авария произошла из-за отказа тормозов.

Местные власти предполагают, что водитель потерял управление на высокой скорости, и чтобы остановиться, преднамеренно направил транспортное средство на препятствие. Все пострадавшие, в том числе шофер, госпитализированы. Ведется расследование инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.