Прямой эфир

Турецкий дельтапланерист решил поспать во время полёта. На настоящей кровати

20 сентября 2020 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. В Турции дельтапланерист решил подремать прямо во время полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турецкий дельтапланерист решил поспать во время полёта. На настоящей кровати-1

Для этого он прикрепил кровать к парашютным стропам, а для полного релакса и ощущения уюта добавил еще две тумбочки, плюшевую игрушку и будильник.

Турецкий дельтапланерист решил поспать во время полёта. На настоящей кровати-4

После этого, надев повязку на глаза, мужчина подремал под облаками 15 минут и благополучно вернулся на землю. Летающая кровать приземлилась на один из местных пляжей, вызвав восторг отдыхающих.

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
СNN: в посылке для Дональда Трампа был сильный яд
20 сентября 2020 12:46

СNN: в посылке для Дональда Трампа был сильный яд

В Лондоне на митинге против карантина и вакцинации от коронавируса задержали более 30 человек
20 сентября 2020 12:44

В Лондоне на митинге против карантина и вакцинации от коронавируса задержали более 30 человек

Ливни на юге Франции вызвали наводнения. Людей эвакуируют
20 сентября 2020 12:34

Ливни на юге Франции вызвали наводнения. Людей эвакуируют