Турецкий дельтапланерист решил поспать во время полёта. На настоящей кровати

Новости Турции. В Турции дельтапланерист решил подремать прямо во время полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. В Турции дельтапланерист решил подремать прямо во время полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для этого он прикрепил кровать к парашютным стропам, а для полного релакса и ощущения уюта добавил еще две тумбочки, плюшевую игрушку и будильник.
После этого, надев повязку на глаза, мужчина подремал под облаками 15 минут и благополучно вернулся на землю. Летающая кровать приземлилась на один из местных пляжей, вызвав восторг отдыхающих.