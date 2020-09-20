Турецкий дельтапланерист решил поспать во время полёта. На настоящей кровати

Новости Турции. В Турции дельтапланерист решил подремать прямо во время полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого он прикрепил кровать к парашютным стропам, а для полного релакса и ощущения уюта добавил еще две тумбочки, плюшевую игрушку и будильник.