Турецкие власти назвали одну из причин взрыва в порту на западе страны

Новости Турции. Турецкие власти считают, что одной из причин мощного взрыва в порту на западе страны могла стать диверсия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло 7 августа во время разгрузки судна с зерном. В результате пострадали 12 человек, состояние троих оценивается как тяжелое. Разрушены 13 из 16-ти элеваторов, повреждены несколько зданий. Первоначально считалось, что причиной происшествия стала детонация пыли. Губернатор провинции поручил провести тщательное расследование инцидента.