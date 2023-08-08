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Турецкие власти назвали одну из причин взрыва в порту на западе страны

08 августа 2023 07:42
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Новости Турции. Турецкие власти считают, что одной из причин мощного взрыва в порту на западе страны могла стать диверсия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турецкие власти назвали одну из причин взрыва в порту на западе страны-1

ЧП произошло 7 августа во время разгрузки судна с зерном. В результате пострадали 12 человек, состояние троих оценивается как тяжелое. Разрушены 13 из 16-ти элеваторов, повреждены несколько зданий. Первоначально считалось, что причиной происшествия стала детонация пыли. Губернатор провинции поручил провести тщательное расследование инцидента.

# Взрыв # Новости Турции # Фотофакт

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