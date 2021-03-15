Турция вводит обязательные анкеты для туристов. Для чего они нужны?

Новости Турции. Турция 15 марта вводит обязательные электронные анкеты для всех въезжающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Турция 15 марта вводит обязательные электронные анкеты для всех въезжающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Туристы должны будут заполнить форму на специально созданном сайте не позднее 72 часов после прибытия и получить код здоровья. Его необходимо предъявлять при посещении торговых центров и ряда госучреждений.
Кроме того, сотрудники Министерства здравоохранения Турции смогут связаться с приезжающими, если будет установлено, что они контактировали с больными COVID-19.
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