Новости Турции. Турция намерена ввести гостиничный налог. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрил парламент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Турция намерена ввести гостиничный налог. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрил парламент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начиная со следующего года, постояльцы отелей, гостиниц и пансионатов должны будут оплатить сбор в размере двух процентов от стоимости размещения. Новый налог коснется всех туристов.
Скидок для пенсионеров и детей не предусматривается. Ранее парламент хотел возложить эту пошлину на самих отельеров, однако те попросили отсрочить нововведение до 2021 года.