Новости Турции. Турция намерена ввести гостиничный налог. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрил парламент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная со следующего года, постояльцы отелей, гостиниц и пансионатов должны будут оплатить сбор в размере двух процентов от стоимости размещения. Новый налог коснется всех туристов.