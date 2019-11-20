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Турция намерена ввести гостиничный налог

20 ноября 2019 15:07
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Новости Турции. Турция намерена ввести гостиничный налог. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрил парламент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция намерена ввести гостиничный налог-1

Начиная со следующего года, постояльцы отелей, гостиниц и пансионатов должны будут оплатить сбор в размере двух процентов от стоимости размещения. Новый налог коснется всех туристов.

Турция намерена ввести гостиничный налог-4

Скидок для пенсионеров и детей не предусматривается. Ранее парламент хотел возложить эту пошлину на самих отельеров, однако те попросили отсрочить нововведение до 2021 года.

Турция намерена ввести гостиничный налог-7

# Налоги # Фотофакт

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