Турция и Россия будут расследовать убийство Андрея Карлова в Анкаре

Новости Турции. Убийство российского посла в Анкаре будет расследоваться Россией и Турцией. 19 декабря дипломат Андрей Карлов открывал художественную выставку.

Один из полицейских, охранявших мероприятие, устроил прицельную стрельбу по послу из пистолета.

Карлов погиб на месте, спустя несколько секунд был застрелен и сам террорист.

Президенты двух стран назвали произошедшее провокацией,

направленной на срыв нормализации российско-турецких отношений и мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией и Ираном. В связи с событиями в Анкаре МИД Беларуси решительно и бескомпромиссно осудил терроризм и насилие в любых его проявлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.