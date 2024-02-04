Турция хочет стать гарантом мира для Палестины

Турция заявила о своей готовности стать гарантом мира для Палестины, обеспечивая свое военное присутствие в регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sabah.

Турецкий президент Эрдоган предложил провести международную конференцию по вопросу мира между Палестиной и Израилем с привлечением всех основных игроков в регионе. Тем не менее против участия ХАМАС в этой встрече выступает Запад.

Эрдоган подчеркнул, что конфликт в Газе может иметь негативные последствия, и в качестве наиболее приемлемого решения предложил создать самостоятельное палестинское государство в границах 1967 года.