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Турция хочет стать гарантом мира для Палестины

04 февраля 2024 12:32
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Турция заявила о своей готовности стать гарантом мира для Палестины, обеспечивая свое военное присутствие в регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sabah.

Турецкий президент Эрдоган предложил провести международную конференцию по вопросу мира между Палестиной и Израилем с привлечением всех основных игроков в регионе. Тем не менее против участия ХАМАС в этой встрече выступает Запад.

Эрдоган подчеркнул, что конфликт в Газе может иметь негативные последствия, и в качестве наиболее приемлемого решения предложил создать самостоятельное палестинское государство в границах 1967 года.

# Международная политика

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