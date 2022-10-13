Тунис столкнулся с жёстким дефицитом автомобильного топлива

Новости Туниса. Тунис столкнулся с жестким дефицитом топлива. Страна оказалась на пороге транспортного коллапса, который может парализовать ее жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В профсоюзе работников нефтехимической промышленности заявили, что запасов бензина хватит только на неделю. Это вызвало панику среди автомобилистов. На заправках образовались многокилометровые очереди, в которых люди проводят множество часов. Многие ради этого отпрашиваются с работы. Добыча своей нефти покрывает менее одной трети потребностей Туниса. Остальное зависит от зарубежных поставок, на которые у правительства страны не хватает денег.