Тропическую Боливию неожиданно накрыл снегопад

Новости Боливии. Природные катаклизмы продолжают сотрясать планету. В тропической Боливии неожиданно выпал снег, а температура воздуха опустилась ниже нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К такой погоде местные жители, конечно же, готовы не были. Теплая одежда есть далеко не у всех, отопление отсутствует. На трассах образовались пробки.