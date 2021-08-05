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Тропическую Боливию неожиданно накрыл снегопад

05 августа 2021 12:43
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Новости Боливии. Природные катаклизмы продолжают сотрясать планету. В тропической Боливии неожиданно выпал снег, а температура воздуха опустилась ниже нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тропическую Боливию неожиданно накрыл снегопад-1

К такой погоде местные жители, конечно же, готовы не были. Теплая одежда есть далеко не у всех, отопление отсутствует. На трассах образовались пробки.

Тропическую Боливию неожиданно накрыл снегопад-4

Синоптики обещают, что мощные осадки повторятся в ближайшие дни.

# Погода # Фотофакт

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