Тропический шторм, обрушившийся на Гонконг, привел к задержке авиарейсов и остановке паромной переправы

Новости Таиланда. Тем временем на Гонконг обрушился тропический шторм. Утром объявили 8 из 10 возможных уровней предупреждения. Позже его понизили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильного ветра и ливней остановлена паромная переправа. Трудности и в авиасообщении. Задерживаются около 60 рейсов. Информация о пострадавших пока не поступала. Шторм постепенно смещается к провинции Гуандун. И, по прогнозам синоптиков, может набрать силу.