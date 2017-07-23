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Тропический шторм, обрушившийся на Гонконг, привел к задержке авиарейсов и остановке паромной переправы

23 июля 2017 10:31
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Новости Таиланда. Тем временем на Гонконг обрушился тропический шторм. Утром объявили 8 из 10 возможных уровней предупреждения. Позже его понизили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тропический шторм, обрушившийся на Гонконг, привел к задержке авиарейсов и остановке паромной переправы-1

Из-за сильного ветра и ливней остановлена паромная переправа. Трудности и в авиасообщении. Задерживаются около 60 рейсов. Информация о пострадавших пока не поступала. Шторм постепенно смещается к провинции Гуандун. И, по прогнозам синоптиков, может набрать силу.

# Ураганы

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