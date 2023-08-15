Три миротворца пострадали в Мали при нападении на конвой миссии ООН

Новости Мали. В Мали неизвестные совершили нападение на конвой миссии ООН. Пострадали три миротворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их эвакуировали для оказания медицинской помощи.

Нападение произошло после того, как ООН сообщила о прекращении миссии в связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью. При этом еще в июне правительство Мали обратилось к Совбезу Организации с просьбой безотлагательно вывести ее представителей, поскольку они оказались неспособными обеспечить безопасность страны. Миротворческий контингент должен покинуть Мали до конца года.