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Три миротворца пострадали в Мали при нападении на конвой миссии ООН

15 августа 2023 07:46
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Новости Мали. В Мали неизвестные совершили нападение на конвой миссии ООН. Пострадали три миротворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их эвакуировали для оказания медицинской помощи.

Три миротворца пострадали в Мали при нападении на конвой миссии ООН-1

Нападение произошло после того, как ООН сообщила о прекращении миссии в связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью. При этом еще в июне правительство Мали обратилось к Совбезу Организации с просьбой безотлагательно вывести ее представителей, поскольку они оказались неспособными обеспечить безопасность страны. Миротворческий контингент должен покинуть Мали до конца года.

# Нападение # Фотофакт

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