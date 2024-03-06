Три французских самолёта направлялись к российской границе

Три самолета ВКС Франции предприняли попытку нарушить государственную границу РФ в районе Черного моря, пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны России информировали, что с целью предотвращения факта нарушения границы РФ в районе акватории Черного моря совершил полет истребитель-бомбардировщик Су-27 ВКС Российской Федерации. Экипажем Су-27 были распознаны воздушные цели: самолет Е-3Ф и два истребителя Рафаль-С ВКС Франции.

Когда российский истребитель приблизился, самолеты ВКС Франции осуществили разворот от российской границы, сообщили в ведомстве.