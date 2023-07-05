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Три человека погибли при стрельбе в Техасе

05 июля 2023 06:20
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Новости США. Три человека погибли при стрельбе в Техасе, в городе Форт-Уэрт. Среди раненых семеро взрослых и один несовершеннолетний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли при стрельбе в Техасе-1

Причины инцидента пока неизвестны. Было ли нападение связано с преступной группировкой, бытовой ссорой или чем-то другим, выясняется. Злоумышленник скрылся. Его поиски продолжаются.

# Нападение # Новости США # Фотофакт

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