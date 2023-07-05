Новости США. Три человека погибли при стрельбе в Техасе, в городе Форт-Уэрт. Среди раненых семеро взрослых и один несовершеннолетний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Три человека погибли при стрельбе в Техасе, в городе Форт-Уэрт. Среди раненых семеро взрослых и один несовершеннолетний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причины инцидента пока неизвестны. Было ли нападение связано с преступной группировкой, бытовой ссорой или чем-то другим, выясняется. Злоумышленник скрылся. Его поиски продолжаются.