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Три человека погибли при столкновении пожарных вертолетов в Калифорнии

07 августа 2023 09:59
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Во время тушения пожара на юге Калифорнии столкнулись два вертолета, сообщает CNN со ссылкой на регионального представителя пожарного департамента Калифорнии Дэвида Фулчера, передает РИА Новости.

При этом сообщается, что в результате погибли два офицера пожарного ведомства и пилот. Одному из вертолетов все же удалось совершить аварийную посадку, но второй потерпел крушение. Среди погибших – пилот, капитан и руководитель отдела пожарной службы. Это первый случай гибели людей при пожаре в штате в 2023 году. В тушении пожара участвовали шесть вертолетов.

# Пожар

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