Три человека погибли при столкновении пожарных вертолетов в Калифорнии

Во время тушения пожара на юге Калифорнии столкнулись два вертолета, сообщает CNN со ссылкой на регионального представителя пожарного департамента Калифорнии Дэвида Фулчера, передает РИА Новости.

При этом сообщается, что в результате погибли два офицера пожарного ведомства и пилот. Одному из вертолетов все же удалось совершить аварийную посадку, но второй потерпел крушение. Среди погибших – пилот, капитан и руководитель отдела пожарной службы. Это первый случай гибели людей при пожаре в штате в 2023 году. В тушении пожара участвовали шесть вертолетов.