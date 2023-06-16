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Три беспилотника ВСУ атаковали городскую больницу в Новой Каховке

16 июня 2023 10:07
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16 июня три украинских беспилотника-камикадзе нанесли удар по зданию городской клиники в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил представитель оперативного штаба администрации Новой Каховки, пишет РИА Новости.

В результате ночного удара пострадал один человек. Больнице был нанесен ущерб в виде выбитых окон и рам. 

В ту же ночь украинскими войсками были осуществлены обстрелы Новой Каховки, Каховки, Корсунки и Великой Лепетихи, находящихся на левом берегу Днепра в Херсонской области. Из ствольной артустановки был выпущен 31 снаряд. Информация о пострадавших из числа гражданского населения и ущербе инфраструктуре в данный момент устанавливается.

В течение суток в четверг, 15 июня, артиллерийским артобстрелам также подверглись Алешка, Голая Пристань, Днепряны, Крынки, Подстепное, Рыбальце и Солонцы. Информации о последствиях этих обстрелов не поступало.
 

# ЧП

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