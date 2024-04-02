Три беспилотника атаковали цели на территории Татарстана

В Татарстане дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на то, что серьезного ущерба нет, есть жертвы. Шесть людей получили ранения, но их жизням ничего не угрожает. Троих из них уже успели выписать из больницы, остальные получают необходимое медицинское лечение.

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал соблюдать спокойствие. Дроны атаковали общежитие в особой экономзоне «Алабуга», два человека пострадали.

ВСУ регулярно пытаются нападать на российские регионы с помощью БПЛА.