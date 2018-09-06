Третий межкорейский саммит глав КНДР и Республики Корея пройдет с 18 по 20 сентября в Пхеньяне

Новости мира. Планируется, что стороны обсудят вопросы снижения военной напряженности между двумя странами, пути установления прочного мира на Корейском полуострове, а также его денуклеаризацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме этого, до проведения саммита стороны договорились открыть офис связи в городе Кэсон. Напоминаем: первая за 10 лет встреча лидеров корейских государств состоялась 27 апреля 2018 года. В итоге была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.

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