Треть американцев отказалась от покупки подарков из-за высокой инфляции

Чем меньше времени остается до Рождества и Нового года, тем быстрее падает праздничное настроение у жителей США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили местные СМИ, более трети американцев вынуждены отказываться от покупки подарков в 2023 году из-за высокой инфляции. Почти 30 % решили сэкономить и потратить на них гораздо меньше денег, чем в прошлом году. А каждый пятый – ради того, чтобы порадовать своих родных и близких готовы влезть в долги. Подпорчены праздники и у благотворительных организаций. Там рассказали, что из-за той же инфляции традиционные новогодние пожертвования сошли на нет.