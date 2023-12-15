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Треть американцев отказалась от покупки подарков из-за высокой инфляции

15 декабря 2023 13:40
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Чем меньше времени остается до Рождества и Нового года, тем быстрее падает праздничное настроение у жителей США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Треть американцев отказалась от покупки подарков из-за высокой инфляции-1

Как сообщили местные СМИ, более трети американцев вынуждены отказываться от покупки подарков в 2023 году из-за высокой инфляции. Почти 30 % решили сэкономить и потратить на них гораздо меньше денег, чем в прошлом году. А каждый пятый – ради того, чтобы порадовать своих родных и близких готовы влезть в долги. Подпорчены праздники и у благотворительных организаций. Там рассказали, что из-за той же инфляции традиционные новогодние пожертвования сошли на нет.

# Экономический кризис # Новости США

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