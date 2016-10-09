Трехдневный траур объявлен на Гаити после урагана «Мэттью»: погибли около 900 человек

Новости Гаити. Трехдневный траур объявлен на Гаити. Там скорбят по погибшим от разрушительного урагана «Мэттью». Стихия унесла жизни около 900 человек. Разрушены тысячи домов, уничтожены дороги, сотни тысяч жителей нуждаются в помощи.

Чтобы разрешить сложную ситуацию на Гаити, многие страны направили туда специалистов и гуманитарную помощь. Кроме того стихия успела погостить и в США. Там погибли не менее 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мэттью» стал самым мощным ураганом в Атлантике за последние 10 лет. Синоптики сообщают, что в данный момент он уже потерял былую силу и не столь опасен.