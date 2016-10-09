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Трехдневный траур объявлен на Гаити после урагана «Мэттью»: погибли около 900 человек

09 октября 2016 10:31
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Новости Гаити. Трехдневный траур объявлен на Гаити. Там скорбят по погибшим от разрушительного урагана «Мэттью». Стихия унесла жизни около 900 человек. Разрушены тысячи домов, уничтожены дороги, сотни тысяч жителей нуждаются в помощи.

Чтобы разрешить сложную ситуацию на Гаити, многие страны направили туда специалистов и гуманитарную помощь. Кроме того стихия успела погостить и в США. Там погибли не менее 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мэттью» стал самым мощным ураганом в Атлантике за последние 10 лет. Синоптики сообщают, что в данный момент он уже потерял былую силу и не столь опасен.

# Ураганы

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