Требуют выплатить 550 млн евро за выполненный ремонт. В Болгарии на протесты вышли дорожники

Новости Болгарии. В Болгарии проходит общенациональная акция протеста дорожников. В столице страны Софии тысячи человек собрались перед зданием правительства и парламента с требованием погасить долги перед сотрудниками отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На центральные улицы города была выведена тяжелая спецтехника.

Похожие акции прошли и в других регионах страны. В знак протеста люди перекрыли движение на основных магистралях. Дорожники требуют, чтобы им выплатили более 550 миллионов евро за уже выполненный ремонт. Кроме этого, они призвали правительство пересмотреть планы финансирования работ по содержанию автомагистралей.