Прямой эфир

Требуют выплатить 550 млн евро за выполненный ремонт. В Болгарии на протесты вышли дорожники

15 апреля 2022 09:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Болгарии. В Болгарии проходит общенациональная акция протеста дорожников. В столице страны Софии тысячи человек собрались перед зданием правительства и парламента с требованием погасить долги перед сотрудниками отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На центральные улицы города была выведена тяжелая спецтехника.

Требуют выплатить 550 млн евро за выполненный ремонт. В Болгарии на протесты вышли дорожники-1

Похожие акции прошли и в других регионах страны. В знак протеста люди перекрыли движение на основных магистралях. Дорожники требуют, чтобы им выплатили более 550 миллионов евро за уже выполненный ремонт. Кроме этого, они призвали правительство пересмотреть планы финансирования работ по содержанию автомагистралей.

Требуют выплатить 550 млн евро за выполненный ремонт. В Болгарии на протесты вышли дорожники-4

В результате переговоров премьер страны пообещал погасить часть задолженности в ближайшие дни. Но дорожники отказались от частичных выплат и пригрозили продолжать акции протеста до полного погашения суммы.

# Акции протеста # Кирил Петков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Инфляция в Великобритании выросла до 7%, больше всего подорожали коммунальные услуги
15 апреля 2022 08:19

Инфляция в Великобритании выросла до 7%, больше всего подорожали коммунальные услуги

Глава химического концерна в Германии заявил, что отказ от российских энергоносителей убьёт отрасль
15 апреля 2022 07:12

Глава химического концерна в Германии заявил, что отказ от российских энергоносителей убьёт отрасль

Первая реакция на безвиз. МИД Латвии обратился к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в Беларусь
14 апреля 2022 18:54

Первая реакция на безвиз. МИД Латвии обратился к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в Беларусь