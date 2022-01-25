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Требовал деньги у работодателя. В Москве мужчина угрожал прыгнуть с Крымского моста

25 января 2022 20:40
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Новости России. В Москве неизвестный угрожал прыгнуть с Крымского моста. Спасатели и полицейские вели с ним переговоры, после по пожарной лестнице к нему поднялись психологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Требовал деньги у работодателя. В Москве мужчина угрожал прыгнуть с Крымского моста-1

Долгое время никаких требований мужчина не выдвигал, однако позже согласился слезть при условии, что работодатель выплатит ему деньги, которые задолжал. До согласия на спуск спасатели передали мужчине деньги, на нехватку которых он жаловался.  

# ЧП # Фотофакт

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