Травмы десятка человек, нарушено авиасообщение, повалены деревья: в Стамбуле бушуют ливни и ветер

Новости Турции. В результате ливней и шквалистого ветра, которые обрушились на Стамбул, пострадали 10 человек. Некоторые остаются в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода повлекла серьезные проблемы. С ограничениями работает туннель под Босфором. Нарушено авиасообщение: около 15 самолетов не смогли приземлиться и были направлены на запасные аэродромы. Ветер повалил сотни деревьев. Несколько десятков домов остались без крыш, обрушились несколько башенных кранов.