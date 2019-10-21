Траур объявлен в Красноярском крае по погибшим из-за прорыва дамбы

Новости России. 21 октября – день траура по погибшим в результате прорыва дамбы в Красноярском крае России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. 21 октября – день траура по погибшим в результате прорыва дамбы в Красноярском крае России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия унесла жизни 15 человек, более 10 остаются в больницах, некоторые из них – в тяжелом состоянии.
Напомним, ЧП на золотодобывающей артели произошло в субботу.
Полиция обнаружила одного из пропавших без вести на прорыве дамбы в Красноярском крае
Правоохранители выяснили, что дамба была не зарегистрирована в службах по надзору. Как следствие, никакие проверки на безопасность сооружения не проводились.