Траур объявлен в Красноярском крае по погибшим из-за прорыва дамбы

Новости России. 21 октября – день траура по погибшим в результате прорыва дамбы в Красноярском крае России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия унесла жизни 15 человек, более 10 остаются в больницах, некоторые из них – в тяжелом состоянии.