Трампу запретили баллотироваться в президенты в штате Колорадо

Решение было принято из-за роли экс-главы Белого дома в событиях 6 января 2021 года, когда его сторонники ворвались Капитолий в попытке оспорить результаты выборов, согласно которым победил Джо Байден. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории США кандидатом в президенты, которого признали не имеющим права стать хозяином Белого дома в соответствии с крайне редко используемым положением Конституции, которое запрещает должностным лицам, участвовавшим в мятеже или восстании, занимать официальные посты. Суд отложил свое решение до 4 января, так что Трамп может обратиться за пересмотром в Верховный суд.