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Трампу прислали по почте конверт с белым порошком

27 февраля 2024 08:48
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Старшему сыну экс-президента США Дональда Трампа пришло письмо по почте с неизвестным порошком. Об этом пишет РИА Новости.

После этого рядом с его домом во Флориде были замечены машины пожарных и люди в средствах химической защиты. Представитель Трампа-младшего информацию о странном письме подтвердил, но при этом уточнил, что власти не считают этот порошок смертоносным. О результатах анализа пока ничего не известно. 

Ранее, 10 ноября, в избирательные комиссии четырех штатов США были направлены письма с непонятным веществом. ФБР и почтовая служба ведут расследование.

# Международная политика # Дональд Трамп

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