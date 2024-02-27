Трампу прислали по почте конверт с белым порошком

Старшему сыну экс-президента США Дональда Трампа пришло письмо по почте с неизвестным порошком. Об этом пишет РИА Новости.

После этого рядом с его домом во Флориде были замечены машины пожарных и люди в средствах химической защиты. Представитель Трампа-младшего информацию о странном письме подтвердил, но при этом уточнил, что власти не считают этот порошок смертоносным. О результатах анализа пока ничего не известно.

Ранее, 10 ноября, в избирательные комиссии четырех штатов США были направлены письма с непонятным веществом. ФБР и почтовая служба ведут расследование.