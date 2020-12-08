Трамп заявил, что выборы в США сфальсифицированы и прошли на уровне страны третьего мира

Новости США. Выборы в США полностью сфальсифицированы и прошли на уровне страны третьего мира. С таким заявлением выступил действующий глава Белого дома Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.