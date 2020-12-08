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Трамп заявил, что выборы в США сфальсифицированы и прошли на уровне страны третьего мира

08 декабря 2020 11:10
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Новости США. Выборы в США полностью сфальсифицированы и прошли на уровне страны третьего мира. С таким заявлением выступил действующий глава Белого дома Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп заявил, что выборы в США сфальсифицированы и прошли на уровне страны третьего мира-1

Американский лидер продолжает настаивать на нечестности прошедшей президентской гонки, пытаясь отстоять свою победу в судах. К слову, времени на разбирательства практически не осталось. 8 декабря – крайний срок для завершения судебных тяжб и пересчета бюллетеней. Впереди итоговое голосование выборщиков. Оно намечено на 14 декабря.

Трамп заявил, что выборы в США сфальсифицированы и прошли на уровне страны третьего мира-4

Тем не менее штаб Трампа не намерен сдаваться – готовятся и очередные доказательства нарушений на выборах.

Инаугурация 46-го президента США намечена на 20 января.

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# Выборы в США # Дональд Трамп # Фотофакт

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