Трамп заявил, что условия Украины в урегулировании ухудшились

По мнению главы США Дональда Трампа, Украина упустила более благоприятный момент для урегулирования конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Он вспомнил февральскую встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским, на которой тот предупредил о возможной утрате поддержки со стороны США.

Позже Вашингтон выдвинул мирный план из 28 пунктов, который после консультаций был сокращен до 22 и частично откорректирован с учетом позиций Москвы и Киева.

В конце ноября – начале декабря прошли переговоры между США и украинской стороной, а также встреча Путина с представителями США, на которых обсуждались возможности мирного разрешения конфликта и была достигнута договоренность о продолжении контактов.

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