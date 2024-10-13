Трамп заявил, что третья мировая война может начаться в ближайшие месяцы

Во время выступления на митинге в Калифорнии экс-глава США Дональд Трамп высказал опасения, что нынешнее американское руководство может вызвать в ближайшие месяцы третью мировую войну. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что мир может оказаться в состоянии войны в течение трех с половиной – четырех месяцев. Трамп пообещал, что если он выиграет выборы в ноябре, то разберется с украинским конфликтом и прекратит хаос на Ближнем Востоке. Ранее Трамп также заявлял, что его соперница на пост президента США, Камала Харрис, не сумеет помешать третьей мировой войне, предполагая, что в ее случае произойдет военный столкновение с РФ.

Выборы президента США пройдут 5 ноября, на них Демократическую партию будет представлять вице-президент Харрис, а Республиканскую – бывший президент Трамп.