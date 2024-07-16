Трамп выбрал вице-президентом сенатора, выступавшего за мир с Россией

Экс-лидер Штатов и кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth, что он предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу должность вице-президента, если тот выиграет ноябрьские выборы. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп положительно отозвался о биографических данных Вэнса, особо отметив его службу в морской пехоте, диплом с отличием университета Огайо, изучение права в Йеле, а также его успешную бизнес-карьеру в сфере технологии и финансов. Экс-лидер Штатов полагает, что в ходе избирательной кампании Вэнс будет уделять особое внимание работе с американскими рабочими и фермерами в ключевых штатах, где идут бои.

Вэнс, 39-летний женатый человек с тремя детьми, окончил юридический факультет Йельского университета и вместе с известным республиканским донором Питером Тилем занимался работой в инвестиционных фондах. Он стал сенатором в январе 2023 года и в последнее время критиковал нынешнюю антироссийскую риторику администрации Белого дома, выступал за мир и предостерегал от вовлечения Украины в НАТО из-за коррупционных рисков.