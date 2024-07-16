Трамп впервые после покушения появился на публике с повязкой на ухе

Бывший президент США Дональд Трамп с забинтованным ухом выступил перед участниками съезда республиканцев. Это первое его появление на публике после попытки покушения. Об этом пишет РИА Новости.

Во время выступления на публике в Пенсильвании неизвестный выстрелил по Трампу, но попал в ухо. Сотрудники секретной службы США уничтожили подозреваемого, 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.

Во время стрельбы один из зрителей погиб, еще двое были тяжело ранены. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.