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Трамп: Украина проигрывает в конфликте, которого можно было избежать

18 сентября 2023 07:41
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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина терпит фиаско в конфликте с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Он считает, что Киев мог обойтись без конфликта, если бы признал факт утраты некоторых территорий, в том числе Крыма и других регионов. Также Трамп позитивно прореагировал на комментарий российского лидера Владимира Путина о желании экс-президента Штатов урегулировать украинский кризис, но при этом отказался раскрыть все подробности своего потенциального решения. Он сделал акцент на том, что будет добиваться проведения переговоров между Москвой и Киевом.

В Кремле выражали готовность к переговорам, однако Киев наложил на них законодательный запрет.

# Международная политика # Владимир Путин

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