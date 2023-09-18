Трамп: Украина проигрывает в конфликте, которого можно было избежать

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина терпит фиаско в конфликте с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Он считает, что Киев мог обойтись без конфликта, если бы признал факт утраты некоторых территорий, в том числе Крыма и других регионов. Также Трамп позитивно прореагировал на комментарий российского лидера Владимира Путина о желании экс-президента Штатов урегулировать украинский кризис, но при этом отказался раскрыть все подробности своего потенциального решения. Он сделал акцент на том, что будет добиваться проведения переговоров между Москвой и Киевом.

В Кремле выражали готовность к переговорам, однако Киев наложил на них законодательный запрет.